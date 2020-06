Escola de dança de Porto Alegre inova ao propor aulas híbridas em ambientes virtual e físico

A fim de enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a escola Gira Centro de Dança , na avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 1.500, em Porto Alegre, desenvolveu um formato inovador para as aulas de dança. Trata-se de um modelo híbrido que combina aulas presenciais individuais na sede da escola com as on-line, por meio de uma plataforma digital.

Funciona da seguinte forma: um professor ministra a aula para todos os alunos conectados na plataforma enquanto um deles opta pela aula presencial e recebe as orientações na sede da Gira. A ideia é realizar um rodízio para oferecer o atendimento exclusivo a todos que tiverem interesse .

Segundo Daniela Cezar, professora e uma das sócias da escola, o modelo busca atender os quatro pilares do negócio, que são dança, arte, educação e saúde. "Vivemos um momento de adaptação e ensinar dança em uma plataforma remota é um desafio para nós professores. Temos um compromisso em passar os movimentos da forma correta, desenvolver a consciência corporal dos nossos alunos, além de garantir o apoio emocional que o momento exige", afirmou.

A professora explica que a opção pelo modelo semipresencial foi feita pois, ao ensinar um aluno a distância, é preciso entender aspectos como as condições em que essas aulas acontecem na casa de cada aluno, ter atenção redobrada aos cuidados com a segurança e à correção dos movimentos propostos. Nesse contexto, as atividades ganham um apoio substancial com a participação do aluno presencialmente.