Empreendedores unem-se para mapear e divulgar os vinhos produzidos no Brasil

Conectar apaixonados por vinhos às marcas e rótulos brasileiros. É com essa premissa que nasceu o projeto Brasil de Vinhos ( @brasildevinhos ), que busca mapear e catalogar vinícolas por todo o País e valorizar a produção nacional. No ar desde abril, o site (brasildevinhos.com.br) foi criado pelos sócios Dulce Grippa, Lucia Porto, Luiz Gustavo Lovato e Roger Perotto, que se uniram em prol da mesma paixão. Conforme destaca Lucia, dados extraoficiais dão conta de que existam mais de 1,5 mil vinícolas no Brasil e, dessas, 800 ficam no Rio Grande do Sul. O site deu a largada inicial mapeando 300 e cadastrando 170 no site.

"O Brasil, sendo um país continental, tem tipos e estilos de vinhos diferentes", explica Lucia, sobre a escolha do nome da iniciativa. A ideia é ser uma plataforma democrática: mesmo com um ou dois rótulos, as vinícolas poderão ter seu espaço, assim como as grandes empresas que fabricam vários produtos e até exportam. "É uma forma de fazer com que eles mesmos se divulguem e que o vinho brasileiro chegue a lugares em que a gente não imagina", explica a jornalista.

O projeto, conforme destaca Lucia, não é um e-commerce, nem destina-se a vender produtos de qualquer espécie. "A gente disponibiliza esse espaço para que todas as vinícolas participem institucionalmente". No site, há um formulário disponível para as empresas que queiram participar. O documento deve ser preenchido e fotos devem ser anexadas, para valorizar ainda mais os produtos. "Todas as fotos que estamos usando foram enviadas pelas vinícolas", conta.

A expectativa é que se mapeie o maior número possível de empresas. "As vinícolas estão nos procurando. Está sendo bem bacana", evidencia Lucia.