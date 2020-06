Empreender com pouco investimento é tema da Live do GE

Nesta quarta-feira, às 11h, a empreendedora compartilha a sua experiência com o público do GE em uma live no Instagram Empreender nem sempre é uma opção ou vem acompanhado de um longo planejamento. Não são raros os negócios que nascem com um investimento baixo, sendo construídos do zero a partir do entusiasmo e da força de trabalho de quem empreende. A Sopa das Gurias, delivery de congelados de Porto Alegre, surgiu com o investimento de R$ 200,00 de sua proprietário, Kelen Nascimento, em 2013.

Em sete anos de atuação, a empreendedora incrementou a operação e, hoje, serve 27 opções de caldos e sopas. Além disso, 2020 foi marcado pelo lançamento do canal de Kelen no YouTube. Por lá, ela compartilha dicas, a partir da sua trajetória, de como empreender com pouco recurso financeiro. O tema permeia a trajetória de Kelen, que lançou, em 2018, um e-book que também aborda o assunto. Procurada por muitas pessoas que desejam iniciar um negócio, principalmente nesse contexto de pandemia, ela acredita que, agora, é ainda mais necessário aperfeiçoar o conhecimento sobre a área que deseja atuar. "Empreender agora é estudar e aplicar", afirma.