Executivos dão mentorias gratuitas a pequenos

Executivos de grandes empresas estão se mobilizando para apoiar empreendedores de pequenos negócios e startups diante dos desafios da crise provocada pelo coronavírus. Idealizado pelo Chiefs.Group, startup que reúne profissionais C-Level (CEO, COO, CFO, etc), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Wow Aceleradora de Startups, o projeto disponibiliza mentorias gratuitas virtuais com experts do mercado, que aconselham e direcionam pequenos empresários.

Capitaneado por Cristiane Mendes, CEO do Chiefs.Group e fundadora do Delivery Center, a iniciativa foi desenvolvida visando auxiliar aqueles empreendedores tradicionais que sentem mais dificuldades de adaptação num momento como esse. "As startups estão acostumadas a ambientes de mudanças", afirma. O projeto contabiliza mais de 100 mentores cadastrados e está chegando nas 100 empresas que buscam auxílio. "Pensamos, inicialmente, só nas pequenas empresas. Mas as startups foram se cadastrando, pedindo ajuda, e abrimos para elas também", conta.

Após o cadastro pelo site www.chiefsgroup.com.br, as duas partes (mentores e mentorandos) são analisadas. Assim, o "match" entre elas pode ser feito da melhor forma. O primeiro encontro é promovido de maneira virtual e, se houver necessidade de realizar mais, os executivos combinam com os empresários. "Alguns têm dúvidas pontuais, outros, mais profundas. Então, deixamos eles conversarem sobre isso", explica. Podem se cadastrar na plataforma as empresas com faturamento anual de R$ 4,6 milhões. "No momento que as relações são virtuais, as barreiras geográficas acabam", destaca, sobre a abrangência nacional da iniciativa.

Cristiane explica que as mentorias são uma forma de cobrir parte de um apoio que deveria vir do governo nessa época, mas que, segundo ela, não está sendo feito.