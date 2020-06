Live do GE debate como ressignificar o tempo durante a pandemia

Hoje, às 19h, o GeraçãoE recebe Bárbara Graziela e Rafael Barbieri em uma live para falar sobre como ressignificar o tempo durante a pandemia. O casal está à frente do projeto 15 Segundos de Coisa Boa (), pelo qual compartilham, em 15 segundos, aspectos bons e simples da vida. Durante a pandemia, muitas pessoas viram suas rotinas ganharem novas formas com o home office e com as orientações de distanciamento social. Nesse contexto, a percepção sobre o tempo, sobre as relações e sobre as prioridades tem novos significados.