Empresárias lançam serviço de eventos on-line para marcas

A Storia Eventos e Projetos, que antes da pandemia organizava eventos corporativos no Rio Grande do Sul, adaptou o negócio para a modalidade on-line. A marca lançou o e-vent - experiência multicanal para que instituições continuem em contato com o público, seja para lançamento de produtos, serviços ou geração de networking.

Para a sócia da Storia Beatriz Moraes, com mais de 20 anos de experiência na área de marketing e eventos, o objetivo é seguir criando soluções diferenciadas, com relevância e impacto na vida das pessoas. “Construímos diferenciais ao lado dos nossos clientes e marcas através da união de profissionais de diversas áreas que vivem esse mundo da produção. Estamos preparados para seguir conectando o cliente neste novo normal de fazer eventos .”

Karine Morais, que divide a sociedade com Beatriz e tem 18 anos de experiência em publicidade e comunicação, explica “que ao entregar um evento profissional, completo, estamos valorizando a comunicação da marca do cliente”. Segundo ela, “a e-vent vem com a força do novo normal de fazer eventos com muita criatividade, história e viabilidade para os negócios”.

O primeiro e-vent - experiência multicanal será no dia 9 de junho, às 11h30min, com o objetivo de auxiliar, conciliar e harmonizar as relações de consumo em tempos de pandemia do novo Coronavírus. Será possível assistir através do link facebook.com/noacordosairemosmaisfortes . O contato da e-vent é (51) 99802-8886.

"A vida de eventos mudou e não sabemos quando vai voltar. Então, criamos esse produto para seguir fazendo no ambiente digital", justifica Beatriz.