O curso de Liderança Exponencial, com sete módulos, estará aberto a partir do dia 8 de junho e ficará disponível até o dia 31 de julho para quem quiser aproveitar a quarentena para aprender no seu ritmo. Os ingressos da atividade, promovida por Jaqueline Weigel, custam R$ 99,00, parcelados em até 12 vezes. Serão empregadas noções de projetos para líderes e profissionais de destaque. Detalhes em bit.ly/2B2lVCN.

Outra possibilidade no mesmo formato é o Futures Thinking, que também estará aberto entre os dias 8 de junho e 31 de julho. O preço fica em R$ 99,00. O curso é indicado para estrategistas, consultores, coaches, gestores, executivos, profissionais de inovação, de recursos humanos e designers que querem analisar com profundidade o futuro do mercado em diversos âmbitos. Acesse informações em bit.ly/2TMeiHn.