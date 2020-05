Sebrae-RS lança revista com orientações para os empreendedores em meio à pandemia

A crise provocada pelo novo coronavírus suspendeu as atividades de milhares de negócios e gerou dúvidas e inquietações nos empreendedores de todos os segmentos.

Buscando colaborar para a tomada de decisões frente a um cenário difícil e inusitado, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS) lançou uma edição especial da revista Mais Sebrae, tendo como foco as consequências da Covid-19 no mundo dos negócios.

A publicação traz orientações de como se reinventar, alternativas para superar a crise e como agir para atravessar bem este período mais delicado economicamente . O material, disponibilizado gratuitamente, destaca as soluções e ferramentas do Sebrae/RS, principais atendimentos, sínteses de conteúdos on-line, opções de linhas de crédito e apresenta os pacotes emergenciais do Programa do Governo Federal, esclarecendo como usufruir corretamente desses recursos emergenciais. A publicação ainda conta histórias de empreendedores que adaptaram o modelo de negócio para superar os efeitos da pandemia.