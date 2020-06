10 opções de presentes para o Dia dos Namorados sem sair de casa

O Dia dos Namorados pode ser mais uma oportunidade de mostrar que a pandemia do coronavírus mudou a forma de consumo, valorizando os pequenos negócios. Além disso, a orientação ainda é para ficar em casa. Por esse motivo, criamos uma lista de opções de presentes entregues por delivery em Porto Alegre. Confira:

WhatsApp: (61) 99255-5590 . Uma coleção inteira de álbuns estilizados de fotos e fotofigurinhas para a data. Destacam-se os itens "Amor de quarentena", "Amor de quarentenona", "Amor inabalável", o musical "Evidências" e o divertido "Os nerds também amam". Confira o catálogo aqui

Pavegano e Mística

A parceria das marcas veganas para datas especiais e novas receitas ganha novo capítulo. Desta vez, fondue doce e salgado. O fondue salgado conta com creme de queijo, batata baby, brócolis, cenoura e goiabada. O doce, por sua vez, biscoito no formato de coração, brownie, banana e a opção entre morango e uva branca. Há promoção se os dois forem adquiridos. WhatsApp: (51) 98594-1254 .

WhatsApp: (51) 98122-7193 . A produtora de eventos gastronômicos criou produtos para a data. Além da tábua de coração (com frutas, pão, condimento e frios), há o brie e o fondue de chocolate na caixa. Confira aqui

Uma "festa na caixa" é a aposta da empreendedora de 19 anos por trás da marca. São duas opções, a mais completa custa R$ 65,00 e engloba fotos personalizadas, seis folhadinhos (frango ou carne), dois cupcakes (recheio de branquinho ou negrinho), uma torta (à escolha), dois refrigerantes e seis negrinhos ou branquinhos. WhatsApp: (51) 99504-3145 .

"Com sabor do bolo da vó". A marca aposta na nostalgia e na memória afetiva para ganhar o coração da clientela. No entanto, para o Dia dos Namorados, o coração é o formato dos bolos que podem ganhar qualquer recheio. Eles vão em um kit com outros pequenos quitutes. WhatsApp: (51) 98177-3050 .

WhatsApp: (51) 98947-6659 . A marca de lingeries artesanal dará descontos a partir de uma ação junto a uma digital influencer que já venceu concursos de beleza no Vale dos Sinos e o Miss Brasil Pacific.

A designer de flores chega com duas opções à data. Uma possibilidade é o Tables in Love, projeto com parceiros, que trata-se de um jantar decorado em quatro estilos (minimalista, clássica, romântica e orgânica). Na montagem, vão louças, talheres, sousplats, jogo americano, guardanapos, arranjos e doces. O outro produto da marca é a Box of Flowers: caixa com flores que pode ou não acompanhar doces ou bebidas. WhatsApp: (51) 99976-3268 .

A marca está com os "Combinhos de Dia dos Namors". Além das tradicionais camisetas, há opções com desenhos digitais (com ou sem quadros em MDF) e fotos polaroid. Combos disponíveis com uma ou duas camisetas. Oportunidade perfeita para quem gosta de combinar o look com a pessoa amada. Whatsapp: (51) 98181-4146.

Cerveja para todas as estações. Para os amantes da bebida, a Hettwer Bier garante que sempre é tempo de tomar uma, inclusive no frio. Pensando nisso, a marca está lançando campanha para que os namorados possam se presentear sem receio neste mês de junho, com embalagens exclusivas. Cervejeiras e cervejeiros nunca cansam de experimentar. WhatsApp: (51) 99339-6304 .