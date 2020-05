Live do GE conversa com Felipe Folgosi sobre empreendedorismo e sua carreira na TV

A live do GeraçãoE desta semana acontece nesta quarta-feira (20), às 18h, e aborda as formas de conciliar o empreendedorismo com outro trabalho. O convidado para falar sobre o assunto é o ator Felipe Folgosi, formado em Cinema pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e com especialização em roteiro pela University of California, Los Angeles (UCLA). Tem quatro livros publicados e colabora com diversos veículos entre eles a revista Licensing Brasil.

Felipe acumula trabalhos no cinema, teatro e televisão, além de ser sócio da rede de franquia de sorvetes NuvNuv, especializada em gelatos italianos. Para ele, é importante ter "coração e mente voltados para um propósito."