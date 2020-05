Restaurante sofre ataque de internautas após ser confundido com o responsável pela brincadeira do meme do caixão

Um dia você acorda e percebe que seu empreendimento é, sem motivo algum, o negócio que gera maior revolta no País. Essa foi a sensação de Dadekaiana Santos e de sua família no último dia 12 de maio, após um restaurante com o mesmo nome do seu ter viralizado nas redes sociais brincando com o "meme do caixão".

Divino Restaurante e Eventos , localizado em Santa Maria, utiliza, por coincidência, uma fonte parecida com o Divino Gastronomia&Bar, de Gramado, responsável pela brincadeira. "Minha filha é publicitária e foi procurar o que estava acontecendo porque estávamos sendo muito bombardeados. O que encontramos foi um restaurante com o mesmo nome e a letra parecida com a que usamos em nosso logo, tendo feito o que estavam nos acusando. Infelizmente, as pessoas não leem até o final o que sai na mídia", lamenta a empreendedora.

Dadekaiana diz-se impressionada com a quantidade de comentários negativos proferidos ao seu negócio e também com o peso que eles carregavam. "Vimos uma série de xingamentos bem sérios. Fizemos uma nota de esclarecimento e parece que foi pior. As pessoas continuaram não lendo. Tivemos que ocultar muitos comentários. Não dava nem para entender. A maioria das pessoas era de fora do Estado, mas muita gente do Rio Grande do Sul também procurou nossa página para xingar."

A consequência para o restaurante de Santa Maria foi uma diminuição no movimento e nos pedidos de entrega . O local já vive dificuldades em virtude da pandemia do novo coronavírus e, por isso, todos os contratos de funcionários estão suspensos. Houve apenas uma demissão no período.

Para finalizar, a empreendedora faz um apelo para o público. "Gostaria de deixar como sugestão para quem estiver lendo que, de fato, leia as matérias até o final quando for algo sério assim. Independentemente do setor, preste a atenção. Me senti envergonhada, constrangida. São 18 anos no ramo, alguns anos nesse mesmo ponto aqui. Não é fácil passar por isso."

Outros restaurantes também receberam comentários negativos do público em virtude do ocorrido em Gramado. O Divino Restobar, de Veranópolis, passou pela mesma situação. Situado mais próximo ainda do verdadeiro protagonista da história, na Serra Gaúcha, teve, inclusive, sua classificação geral da página diminuída após o ocorrido. Outros restaurantes que são homônimos ao redor do País não escaparam dos internautas, mas em menor escala.