Brick de Desapegos e Me Gusta promovem feira on-line

Para continuar apoiando produtores e pequenos empreendedores locais mesmo em isolamento social, o Brick de Desapegos , tradicional feira de brechós, e a Me Gusta , feira de marcas autorais, promovem, no domingo (17), uma feira on-line . É a primeira vez que as duas iniciativas, que foram criadas para serem eventos nas ruas, unem-se em um evento coletivo, agregando os dois conceitos.

Segundo a publicitária Natalia Guasso, idealizadora do Brick, o convite partiu da criadora da Me Gusta, Pamela Morrison. "As feiras foram feitas para serem feitas na rua, mas as ferramentas e a interação que existem permitem o evento on-line", acredita. Serão cerca de 50 expositores que ofertarão produtos para a venda durante todo o dia, das 13h às 22h, nas redes sociais dos dois projetos. Além das publicações, acontecerão lives com os empreendedores. "Tem muita gente que não sabe mexer com internet. Então, a ideia é essa: ajudar os expositores", afirma.

A crise, para ela, fragilizou muitas pessoas que tiravam grande parte do próprio sustento dos eventos de rua. "É o último setor que vai ser liberado", expõe sobre a normalidade pós-pandemia de coronavírus. Durante o ano de 2019, o Brick realizou 100 feiras. Esse número é resultado de um trabalho que vem sendo construído há nove anos, criado por Natalia como uma necessidade de vender e doar as roupas próprias que possuía durante uma mudança. "Não era pra ser um business, mas, quando vimos, tomou uma dimensão grande", lembra.

O modelo virtual é, sobretudo, um teste. Mas a publicitária se mantém otimista e acredita que, quando a Covid-19 passar, o sistema de consumo pode sofrer mudanças. "Precisamos repensar como a sociedade está acontecendo. Não conseguimos mais pensar no coletivo". Ideias como a moda sustentável e a valorização de pequenos produtores são alguns dos conceitos que o Brick e a Me Gusta buscam promover e, conforme afirma Natália, continuarão sendo. "Estamos sempre em constante mudança, não temos certeza de nada. Mas pretendo continuar com o que der certo", conclui.