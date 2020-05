Mapa das Máscaras indica pessoas próximas que produzam os itens

Item antes impensado, as máscaras se tornaram parte da rotina de pessoas pelo mundo todo por causa da pandemia de coronavírus. A necessidade e obrigatoriedade do uso em alguns lugares fez com que a procura pelo produto aumentasse. A Dobra, empresa gaúcha da cidade de Montenegro, criou o Mapa das Máscaras , que ajuda a conectar pessoas que querem comprar com quem tem para vender.

A iniciativa funciona em parceria com o movimento Fashion Masks, que se propõe a ser o elo entre pequenos empreendedores e consumidores . O Mapa funciona como uma grande lista de anúncios. Há mais de 1,2 mil vendedores cadastrados de todas as regiões do Brasil. O lucro é 100% de quem está ofertando, nada fica para a plataforma.

Andressa Gallas, coordenadora de marketing da Dobra, é a idealizadora do projeto. Ela explica que os pilares da empresa facilitam iniciativas como essa. "A Dobra tem como propósito deixar o mundo mais aberto, irreverente e do bem. A gente faz isso através de nossos produtos e uma das formas é que R$ 1,00 de cada venda vai para um fundo social", detalha.

"No primeiro ano, a gente conseguiu reformar uma escola e agora, no segundo ano, antes da pandemia, nós estávamos montando um ambiente para conscientizar o abuso sexual infantil, com vários projetos, workshops para que as pessoas soubessem como lidar. Sempre foi um objetivo nosso ajudar as pessoas", complementa Andressa.

A especialista em marketing de conteúdo conta que, com o início da quarentena, a empresa logo se mobilizou para fazer algo com relevância social. "Quando começou tudo isso, a gente foi à procura de formas de ajudar a facilitar a experiência das pessoas, então nosso site virou um hub de informações. Chegamos a tirar os produtos e deixar só informação. Pensamos em comercializar máscaras, mas vimos que nossos concorrentes seriam justamente pessoas que estão em situações difíceis, que foram demitidas, que buscam alternativas, então era melhor ajudar do que concorrer."