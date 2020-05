No dia 28 de maio acontece a primeira edição on-line do Summit Talks. Nela, ocorre um debate entre Tito Gusmão (CEO Warren), Gui Massena (CEO da Dobra) e Marcus Rossi (CEO da Gramado Summit). O objetivo é entender como se portar diante de cenários não planejados e como desenvolver empresas na crise. O Summit Talks acontece ao vivo e é gratuito. Para receber o lembrete do evento, basta realizar cadastro em https://bit.ly/3blmhkw. Um link será enviado pelo smartphone. A transmissão ocorre pelo Facebook da Gramado Summit às 18h.

Empresas de alto crescimento de todo o País interessadas em participar do Scale-Up Endeavor têm até o fim do dia 22 de junho para fazer a inscrição no programa. Realizado pela Endeavor, organização sem fins lucrativos, o programa busca as chamadas "scale-ups", ou seja, as empresas com modelo de negócios escalável, maduras, que já superaram o momento de provar seus produtos ao mercado e que, agora, querem escalar com velocidade. A iniciativa oferece aos empreendedores participantes mentorias e conexões com os maiores nomes de diferentes mercados e busca 60 empresas de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site do programa: endeavor.org.br/scaleup.