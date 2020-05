Inscrições para o Scale-Up Endeavor estão abertas até fim de junho

Empresas de alto crescimento de todo o País interessadas em participar do Scale-Up Endeavor têm até o fim de junho para fazer a inscrição no programa. Realizado pela Endeavor, organização sem fins lucrativos líder no apoio a empreendedores de alto impacto, o programa busca as chamadas “scale-ups” – com modelo de negócios escalável, são empresas maduras que já superaram o momento de provar seus produtos ao mercado e, agora, escalam com velocidade.

A iniciativa oferece aos empreendedores participantes, mentorias e conexões com os maiores nomes de diferentes mercados e busca 60 empresas de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site do programa até o dia 22 de junho: https://endeavor.org.br/scaleup

“Nesse momento de crise mundial, a capacidade do empreendedor adaptar seu modelo de negócio e estratégia de crescimento irá determinar o crescimento da empresa pós crise. Por isso, trocar experiências e aprender com mentores e empreendedores à frente de outras scale-ups é fundamental no momento que estamos passando”, diz Marco Antônio Mazzonetto, gerente do Scale-Up Endeavor. “90% dos empreendedores da turma mais recente do Scale-Up Endeavor afirmou que nosso apoio é muito relevante ou decisivo nos desafios de crescimento do negócio”, complementa.

Com mais de 600 empresas aceleradas no Brasil, a comunidade de negócios que fizeram parte do programa tem nomes como LivUp, Neon, In Loco, Omie, Nelogica, Pipefy, Solinftec e Olist. Essas empresas encontraram no programa Scale-Up Endeavor as bases para levar seus negócios para o próximo patamar - assuntos como captação para a próxima rodada, formação de novos líderes, fortalecimento de cultura, estratégia de expansão e expansão para novos mercados são alguns dos pilares da aceleração da Endeavor.

No atual cenário de crise, conexões entre empreendedores da turma e a rede de mentores da Endeavor podem salvar meses de esforço na direção errada. Durante os cinco meses de aceleração, as empresas selecionadas contarão com a experiência de grandes líderes, que já enfrentaram situações semelhantes, tanto para acelerar a curva de crescimento, quanto para endereçar também os impactos da pandemia em seus negócios.

O diferencial do programa na Nelogica

Marcos Boschetti e Fabiano Kerber, empreendedores fundadores da Nelogica - uma das principais fintechs brasileiras - mostram o diferencial do Scale-Up Endeavor na trajetória do negócio: neste ano, eles darão um salto de 200 para mais de 400 pessoas fazendo parte da organização. A construção da máquina de pessoas veio das mentorias com Deli Matsuo, ex-diretor de RH do Google América Latina, e mentor da rede Endeavor.

E os impactos positivos de crescimento não foram apenas na frente de pessoas. A empresa cresceu, também, 40% a base de clientes durante o período entre 2 de março e 4 de maio neste ano. O número de usuários utilizando a plataforma diariamente dobrou no último mês e quase 50% dos clientes utilizam tanto o software em desktop, quanto na versão do celular - mais um indicador de que, além do negócio seguir crescendo na contramão da crise atual, não houve mudança de comportamento do consumidor nas últimas semanas, mesmo com o isolamento social permitindo maior acesso ao desktop.

Uma das principais características de uma scale-up, como a Nelogica, é a capacidade de adaptação e sua velocidade na geração de inovação. Com o aumento de clientes, a empresa desenvolveu conteúdos para iniciantes e incentivou a exploração completa da ferramenta para usuários regulares, resultando em um crescimento de 15% nos seguidores do conteúdo educacional.

“O que vemos desde o Scale-up é que empresas de hiper crescimento precisam de playbooks que traduzam estratégia em ações rápidas. Neste momento, temos aumentado o time e focado em trazer uma experiência cada vez melhor aos participantes do mercado financeiro”, diz Marcos Boschetti, CEO e empreendedor da Nelogica.