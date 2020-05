Iniciativa do Tecnopuc, Startup Garagem Online está com inscrições abertas

está com inscrições abertas até o dia 14 de maio . Pela primeira vez 100% on-line, o programa terá encontros diários por duas semanas para transformar ideias em negócios. As inscrições podem ser realizadas pelo site O Startup Garagem Online, Programa de Modelagem de Negócios do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc),. Pela primeira vez 100% on-line, o programa terá encontros diários por duas semanas para transformar ideias em negócios. As inscrições podem ser realizadas pelo site pucrs.br/tecnopuc/garagem

De acordo com Leandro Pompermaier, líder do Tecnopuc Startups, a ideia é que os empreendedores sejam apoiados mesmo em tempos de pandemia. “Será um programa intenso, com encontros diários. Buscamos pessoas interessadas em empreender, estabelecer conexões com o ecossistema e impactar a sociedade com soluções inovadoras.” Além disso, Pompermaier destaca a possibilidade de estar perto de mentores e empreendedores do Tecnopuc e de outros ecossistemas.

Os participantes passarão por todas as fases do desenvolvimento de um negócio: desde a validação de mercado até o pitch final para investidores, que avaliarão as startups. Os encontros diários terão formato de desafio e acontecerão via plataformas de vídeo conferência. Os grupos também passarão a fazer parte da comunidade on-line do Startup Garagem, com acesso a todos os conteúdos e discussões relativas ao programa.

Além disso, terão relação direta com os mentores, podendo ampliar sua rede de contatos. Os participantes serão apadrinhados por um advisor do Tecnopuc, que terá a responsabilidade de acompanhar semanalmente o desenvolvimento dos negócios por meio de reuniões one-on-one.

Pitch Day

O encontro final do Garagem também será totalmente on-line. Dez grupos serão selecionados para participar do evento com investidores que poderão apostar no negócio.

Os vencedores do Startup Garagem serão premiados com um fastpass para o Programa de Pré-Startups do Tecnopuc, dispensando as etapas de inscrição, avaliação e banca de seleção do Programa. O programa tem duração de 1 ano, com mentorias intensas e espaço de coworking no Parque.

Quem pode participar?

Empreendedores em geral, alunos de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) regularmente matriculados na Pucrs, professores, funcionários e ex-alunos da Pucrs. Apenas um integrante do grupo deve ter alguma das relações anteriores com a Pucrs.