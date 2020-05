GeraçãoE discute possibilidades de negócios pós-pandemia na live desta semana

Com o objetivo de discutir os "futuros possíveis após o coronavírus", a live do GeraçãoE desta semana conta com a presença da empreendedora, publicitária e colaboradora do caderno, Mauren Motta. O bate-papo está marcado para quarta-feira (13), às 18h, pelo Instagram.

Mauren entende que clientes passarão a exigir e valorizar outros fatores que não só preço e qualidade das marcas, e que essas terão que melhorar, cada vez mais, suas formas de facilitar a experiência de quem compra. "Acho que a mudança de comportamento do consumidor e as novas necessidades vão mudar também o jeito de vender e comunicar das marcas. A humanização e a empatia passam a ser fundamentais para o novo desenho de marca . Elas serão mais conscientes e terão de entregar mais verdade e transparência."