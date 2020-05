O Grupo Furukawa Electric, corporação mundial com atividades diversificadas nos segmentos de metais, telecomunicações, sistemas automotivos, energia, entre outros, está com vagas de trainee abertas em Curitiba para alunos graduados entre 2018 e julho de 2020. Todos os cursos de graduação são aceitos e é necessário ter inglês fluente. Inscrições: https://bit.ly/2xzRCSD.



O Banco Santander, através do programa Universitário-Empresas, reúne 1 mil bolsas de estágio de 4 horas em empresas clientes em todo o Brasil, em diversas áreas de atuação. No Rio Grande do Sul, há vagas nas cidades de Caxias do Sul, Canoas, Viamão, Porto Alegre, entre outras. Os salários chegam a R$ 1 mil. Informações e inscrições: https://bit.ly/2xBNhOR.