'Os consumidores esperam que as empresas invistam em ações relevantes'

Todos os negócios, independentemente do segmento, precisaram pensar em alternativas para se adequar ao momento de pandemia de coronavírus. Mostrar para o cliente a preocupação da empresa e quais cuidados foram agregados à rotina de trabalho para garantir a segurança é fundamental para manter a confiança na relação com o consumidor. A 99, startup de mobilidade urbana, adotou algumas ações desde o início da quarentena para que quem precise sair de casa e opte pelo serviço se sinta seguro. Entre as iniciativas, passou a oferecer aos motoristas de Porto Alegre e outras quatro capitais uma técnica que é dita como pioneira na desinfecção de carros. Além disso, ofereceu auxílio financeiro para motoristas e entregadores contaminados pela Covid-19 e doará, em breve, máscaras para minimizar a propagação do vírus. Nesta entrevista, Clarissa Brasil, gerente de operações de Porto Alegre, fala sobre as estratégias da marca nesse momento e sobre a importância de criar ações em períodos de crise.

GeraçãoE - Os motoristas em Porto Alegre aderiram ao processo de higienização?

Clarissa Brasil - A adesão de Porto Alegre à desinfecção foi bem expressiva. Até agora, mais de 1,5 mil carros foram higienizados na cidade. Somando com as outras cidades contempladas, como São Paulo, São José dos Campos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza, mais de 14 mil carros foram desinfectados no total. Estamos trabalhando na ampliação do projeto e outras cidades deverão ser atendidas em breve.

GE - Que outras medidas os motoristas podem adotar, por conta própria, para manterem seus veículos adequados nesse momentos?

Clarissa - Nossa recomendação aos motoristas parceiros é seguir as orientações do Ministério da Saúde, como lavar sempre as mãos; evitar circular com vidro do carro fechado; sempre que possível higienizar painel e partes plásticas do veículo com álcool; cobrir a boca com o antebraço ao tossir ou usar um lenço descartável e fazer uso do álcool em gel 70%. Também anunciamos, recentemente, a aquisição de 500 mil máscaras de proteção, que serão distribuídas em breve.

GE - Qual a dificuldade para uma empresa de mobilidade, como a 99, em que a proximidade é inevitável, manter seu desempenho durante a orientação de distanciamento social?

Clarissa - Apesar do distanciamento social, o transporte por aplicativo foi classificado como serviço essencial em decretos. Nosso negócio precisa continuar durante essa pandemia para ajudar quem precisa se locomover, incluindo profissionais de saúde e outras funções também essenciais. Diante disso, desde o início da crise, estamos trabalhando pela saúde de nossos usuários e recomendando que sigam as orientações do Ministério da Saúde. Para auxiliar e orientar os usuários da plataforma, a 99 criou uma página dentro do seu site com orientações para motoristas parceiros e passageiros sobre o que fazer, quais os sintomas, onde buscar ajuda e outras informações com foco na prevenção. Há, ainda, vídeos educativos e um episódio do podcast "Papo de Motora" com orientações. Para auxiliar na renda dos motoristas parceiros, firmamos também parcerias com vários órgãos públicos do País para doação de corridas para ajudar nas ações de controle ao novo coronavírus. Em Porto Alegre, doamos 20 mil corridas para a prefeitura via Secretaria Municipal da Saúde. Além de colaborarmos no transporte de profissionais de funções essenciais, é uma forma de ajudar a manter a renda dos nossos parceiros, pois 100% do valor da corrida fica com eles nesses casos.

GE - Mesmo sem vínculo, a 99 está ajudando financeiramente os motoristas afastados por Covid-19. Por que tomaram essa decisão? Qual o valor repassado e quantas pessoas já foram ajudadas?

Clarissa - Temos um compromisso com nossa comunidade de motoristas parceiros e passageiros. São eles que movem a 99 todos os dias. Nós não poderíamos deixar de ajudá-los em um momento tão delicado como esse. A ajuda financeira vem de um fundo internacional de US$ 10 milhões criado pela DiDi Chuxing, companhia global dona da 99 e 99Food no País. Para calcular a quantia a ser paga, a 99 analisa a média dos ganhos diários do motorista no período de seis meses, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. O valor cobre um período de 28 dias para quem testar positivo para a Covid-19 e 14 dias para quem for colocado em quarentena por autoridade médica e será pago em parcela única. O mínimo a ser depositado é de R$ 300,00 e o condutor ou entregador precisa ter feito, pelo menos, uma corrida/entrega pela plataforma nos últimos 30 dias.

GE - Qual a importância das empresas se posicionarem e terem ações em relação aos problemas provocados pela pandemia?

Clarissa - Em um cenário complexo como esse, é necessário que todos se mobilizem contra a propagação do novo coronavírus. É de extrema importância que as empresas também se responsabilizem e contribuam ativamente com ações de informação, prevenção e controle. Esse é o momento de reafirmarmos nosso compromisso com a sociedade.

GE - Acredita que essas ações podem, de alguma maneira, fazer com que os usuários optem mais pela 99 e não por outras plataformas?

Clarissa - Nesse momento, ainda mais do que antes, acredito que os consumidores esperam que as empresas tragam soluções assertivas e invistam em ações socialmente relevantes. As empresas que atenderem a essas expectativas, sem dúvidas, serão lembradas quando a rotina voltar ao que era antes.

GE - Quais legados esse período pode deixar para a 99?

Clarissa - Nossa comunidade sempre vem em primeiro lugar. Sempre conduzimos nossos negócios assim e essa crise veio provar que estamos no caminho certo. É ajudando quem move a empresa que conseguimos nos mover, mesmo durante a crise. Para ajudá-los, vimos que somar forças é mais do que necessário, indo na contramão da onda do "cancelamento", tão falada ultimamente. Firmamos parcerias com empresas para desinfectar carros, com governo, prefeitura e associações para doar corridas em que 100% do valor vão para os motoristas, com hemocentros para incentivar a doação de sangue, entre outras iniciativas. Não medimos esforços para trazer soluções inovadoras para nossos usuários. A inovação está em nosso DNA. Fomos o primeiro aplicativo brasileiro a conectar motoristas a passageiros, o primeiro unicórnio brasileiro e a primeira empresa a trazer ao País uma máquina para desinfectar carros. Não é apenas mais uma tecnologia inovadora, mas uma camada de proteção adicional para parte da nossa comunidade.