365 dias de negócio

Faz parte da nossa rotina no GeraçãoE conversar com empreendedoras e empreendedores que estão em seus primeiros dias à frente do negócio próprio. Com muito planejamento prévio, ou com um impulso corajoso, vemos muitos sonhos ganharem as ruas em busca de clientela e, claro, de vida longa - e essa segunda situação nem sempre acontece.

Muitos locais fecham e nos deixam com aquela sensação de 'poxa, que pena, era tão bacana'. Mas por que algumas boas ideias não conseguem perdurar no mercado? Para tentar entender, decidimos tratar do assunto nesta edição. Dois negócios diferentes - um que está em seus primeiros meses, outro que recém completou um ano -, retratam as dores e as delícias dos primeiros dias.

Não existe receita de bolo para o sucesso, mas é possível traçar algumas rotas para a consolidação de um negócio. Saúde financeira, planejamento, ações de marketing são algumas, mas gostaríamos de destacar outra: pedir ajuda. Ninguém sabe o bastante para ter certeza sobre todos os aspectos do mercado, para não precisar renovar o seu conhecimento. Compartilhar dúvidas e certezas, com especialistas, concorrentes ou parceiros, é fundamental para conseguir enxergar de forma mais ampla, e, por consequência, prever possíveis problemas. Quando sabemos as armadilhas que nos aguardam no trajeto, fica mais fácil criar mecanismos para fugir delas e, assim, continuar andando pelo mercado por muito tempo. #vidalonga