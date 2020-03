Ocorre, na próxima terça-feira, dia 10, o evento que abre a agenda empresarial do Rio Grande do Sul. O Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata, apresenta as marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos. É uma pesquisa que gera aprendizado aos empreendedores, já que revela o comportamento de consumo do Estado. A premiação será a partir das 8h, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, com entrada gratuita. Inscrições em www.jornaldocomercio.com/marcas/confirmacao.

O Giro Empreendedor 2020, evento do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre (NuME), ocorre no dia 20 de março entre 14h e 19h. O objetivo da atividade é desenvolver habilidades dentro das temáticas propostas, bem como conectar pessoas e conhecimento. A capacitação está marcada para acontecer no Largo Visconde do Cairu, nº 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. Os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 65,00. Mais informações e inscrições pelo endereço: https://bit.ly/36YWUmn.