@movimentoblackmoney O #PretoIndicaPreto de hoje é em dose dupla e cheio de axé. O @asjosefinascolab é um coletivo e startup de mulheres empreendedoras, com um espaço de inovação social para construção de negócios, gestão de projetos, mentoria e eventos (continue lendo no Instagram).

Nessa edição, trouxemos histórias de empreendedores que investem no pão e suas variações. A Brot Wein, por exemplo, foca nos alemães artesanais. Confira o vídeo no YouTube do Jornal do Comércio e deixe seu like.