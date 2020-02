Um recado: sinceridade gera empatia

Assine o Jornal do Comércio e

Há um mercadinho, perto da redação do GeraçãoE, frequentado pela nossa equipe. Dia desses, uma situação nos fez refletir sobre a importância da sinceridade na relação entre quem está por trás dos negócios e sua clientela.

Fãs de chimarrão que somos, entramos no estabelecimento para comprar erva-mate. Na hora que íamos pagar pelo pacote tirado da prateleira, o dono do local veio com uma pergunta. "Vocês gostam dela bem verdinha?" Respondemos, intrigados, que sim.

Ele voltou ao local de onde havíamos tirado a embalagem e sugeriu que levássemos outra. Justificou com a informação de que a escolhida por nós estava velha, e que já havia solicitado que o fornecedor trocasse os itens vencidos.

Naquele momento, percebemos a índole do empreendedor. O interesse dele não era desovar os produtos, lucrar com a gente, independentemente se iríamos gostar do que estávamos levando na sacola.

Ele queria que tivéssemos a melhor experiência, pois sabe que retornamos ao seu mercado toda vez que termina a caixa de chocolate, a água, as bergamotas ou seja lá o que nos dê vontade de ingerir durante o expediente.

E ele está certo. Iremos voltar sim. Ainda mais confiantes.

