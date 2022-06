O agronegócio brasileiro está pronto para ter seu primeiro unicórnio?

Vivemos tempos favoráveis para o surgimento de unicórnios - startups de capital fechado avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Consumidores cada vez mais exigentes, ansiosos por novas facilidades e conveniências, acesso à infraestrutura e tecnologias de baixo custo e grande fluxo de capital de risco vêm provocando uma avalanche desses animais mitológicos ao redor do mundo.

Ainda que a preferência dos capitalistas de risco sejam as fintechs, outros setores vêm ganhando relevância e a atenção dos fundos de Venture Capital. Caso das agtechs. As startups focadas em soluções para o agronegócio levantaram US$ 30 bilhões em 2020, segundo estudo da AgFunder, Venture Capital focado no setor. Com o fluxo de capital de risco aumentando e com o avanço da tecnologia no campo, como o 5G, chegou a hora de surgir o primeiro unicórnio do setor no Brasil?

Nos últimos cinco anos, vimos o número de unicórnios crescer impressionantes 350%, passando de 165 para 743 no fim do primeiro semestre de 2021. A pesquisa "Living in a world of unicorns", da PwC, mostra que, nesse período, 869 unicórnios surgiram em 41 países, sendo 39 no Brasil.

Esse fenômeno global foi impulsionado, principalmente, pela abundância de capital de risco disponível e pela crescente disposição dos empreendedores de resolver dores existentes em mercados tradicionais ou até mesmo de criar novas demandas para dores não reconhecidas pelos clientes. Outro fator importante é o tempo de maturação das tecnologias desenvolvidas: enquanto os computadores levaram 14 anos para atingir a marca de 50 milhões de usuários, a WeChat, gigante chinesa de mídias sociais e pagamentos, levou apenas um ano para chegar ao mesmo patamar. Com o avanço da tecnologia no campo, muitos produtores brasileiros buscaram soluções inovadoras desenvolvidas em países que são referências no setor. Foi fácil perceber, contudo, que esse não seria o caminho, uma vez que as dores do produto brasileiro talvez nunca sejam sentidas em outros territórios. E a lista de dificuldades é longa: complexidade logística, falta ou precariedade na infraestrutura, grandes variações climáticas, instabilidade cambial, entre outros. Foi nesse cenário fértil que as agtechs brasileiras viram uma avenida para explorar a solução de problemas com recursos tropicalizados. Com a digitalização de serviços essenciais para os produtores, como acesso facilitado a contas digitais e o aumento da conectividade e da infraestrutura tecnológica, as startups do setor estão encontrando modelos escaláveis que as colocam no caminho para se tornarem unicórnios.

Ainda que nenhum animal mitológico tenha sido visto no setor, os soonicorns - startups que se aproximam do valuation de US$ 1 bilhão - começam a surgir no horizonte. Explorando tendências de "plataformização de serviços", principalmente de serviços financeiros, as agtechs começam a disputar um lugar no clube das startups mais valiosas do mundo.