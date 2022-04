A sua empresa precisa de Segurança da Informação. Todas precisam

Os ataques de ransomwares - bloqueio de um computador e sequestro de informações até que se pague um "resgate" - direcionados para empresas aumentaram cerca de 150% entre os anos de 2019 e 2021, segundo levantamento da Kaspersky. Engana-se quem pensa que somente as grandes companhias são alvo de criminosos. A verdade é que todas as empresas estão expostas a esse e outros perigos da internet, independente do seu porte.

Como se proteger então? Não há outro caminho, é preciso investir em Segurança da Informação (SI) - e, acredite, dá para fazer isso sem gastar muito dinheiro. Independente do porte da empresa, um sistema de segurança da informação precisa ter como base quatro pilares:

1. Segurança defensiva: para identificar ameaças na rede, analisar suspeitas, verificar atualizações e backups e realizar uma gestão de vulnerabilidade.

2. Segurança ofensiva: para monitorar o ambiente de fora para dentro e realizar ataques simulados e testes de invasão.

3. Treinamento e conscientização: as pessoas são a porta de entrada para muitos ataques, por isso, é preciso mapear comportamentos de risco e treinar os colaboradores.

4. Governança: área que estabelecerá políticas e normas para cada um dos processos de acordo com o negócio e suas particularidades.

Parece difícil para a empresa organizar tudo isso e, sem ajuda profissional e experiente, é mesmo. Entendendo essa realidade é que perseguimos nossa missão de democratizar a Segurança da Informação, deixando-a mais acessível para todas as empresas. Há soluções, como a vCISO, que oferecem exatamente o que o negócio precisa de acordo com suas necessidades, momento e ameaças. Não tem mágica nem segredo, é preciso adequar o investimento para a empresa, seja pequena ou grande.

Proteger e reduzir os impactos de possíveis ataques precisa estar na agenda das empresas, afinal, o investimento em SI é hoje uma prerrogativa para o fechamento de parcerias comerciais e negócios, sem falar na adequação à LGPD. E ainda pode ser um diferencial competitivo. Reforço: todas as empresas devem ter acesso à segurança da informação.