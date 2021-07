Que futuro(s) você quer ver?

O amanhã parece ser tudo, menos garantido. Mas sabia que existem formas de mapear a incerteza e se preparar para o que pode estar por vir? "Futures Literacy" (FL) ou "Alfabetização em Futuros" é uma habilidade estudada desde 2012 pela UNESCO e apontada pelo Fórum Econômico Mundial como a principal habilidade para lidar com o mundo pós-pandêmico. Trata-se da capacidade de compreender conscientemente o papel que "pensar no futuro" pode ter no presente e desenvolver habilidades antecipatórias e imaginativas sobre futuros. Sim, futuros com "S" mesmo, pois são inúmeras suas possibilidades.

Apesar do tema estar ganhando popularidade, estudos de futuros não são novidade. Eles existem desde o fim da Segunda Guerra e se difundiram nos anos 1970, em função dos mercados voláteis durante a Guerra Fria. Ambos os contextos já dão a pista de que olhar para o futuro ganha ainda mais sentido (e relevância) em períodos de incerteza como o que vivemos hoje.

Segundo Jamais Cascio, do Institute for the Future, o mundo hoje é BANI, traduzindo o acrônimo: frágil, ansioso, não-linear, incompreensível. Um mundo completamente caótico, em que, como diria o filósofo Heróclito de Efeso, "a única constante é a mudança".

Dentro do campo de "estudos de futuros" existem diferentes métodos e abordagens. O Foresight (popularmente conhecido como Estudo de Tendências) é muito utilizado nas estratégias corporativas, para construir marcas e negócios. Ele busca acompanhar e mapear os sinais da mudança para compreender os novos dilemas e tensões da sociedade e como isso influencia na percepção das pessoas. Com estes sinais, é possível encontrar oportunidades de mercado, assim como os sinais de alerta do que precisa ser transformado.

Além de superar a resistência à mudança, o recado que fica é que é possível trabalhar com o futuro de um modo intencional. Isso significa olhar para os sinais da mudança e os futuros possíveis e buscar neles os futuros desejáveis.

Que futuro você quer ver?

Ele já começou.