Tendências para o Instagram em 2020



12 mar 2020 Marina dos Anjos

Conhecer as melhores práticas é o primeiro passo para uma boa gestão da rede social

O primeiro passo para começar a entender quais serão as melhores práticas e estratégias para alcançar bons resultados com o perfil de sua marca no Instagram em 2020 é avaliar o que aconteceu ao longo do ano anterior. Apesar de as redes sociais serem muito dinâmicas, há uma lógica por trás de cada post ou stories que guiam a sua performance.

O grande acontecimento do Instagram em 2019 foi o fim dos likes, e muitas consequências com relação a isso ainda estão em curso. Os likes estarem escondidos do público é um movimento para tornar as redes mais acolhedoras e um aceno em relação à saúde mental dos usuários, um tema que vem ganhando cada vez mais atenção na internet e na mídia como um todo.

Outra tendência de 2019 que se encaixa nessa nova forma de encarar as redes sociais é o sucesso do TikTok. O app chinês foi um dos grandes destaques do ano, e uma das razões por trás disso é a busca por conteúdos originais, que sejam mais reais e sem filtros.

Para encerrar essa rápida retrospectiva, outra coisa que marcou o ano passado foi a privacidade. Depois de muitos escândalos sobre vazamento de dados em 2018, os usuários (e o governo dos Estados Unidos) mostraram seu descontentamento com a vulnerabilidade das informações pessoais contidas nas redes sociais. Mark Zuckerberg afirmou que o futuro é privado, mas as pessoas e as plataformas ainda estão tentando entender o que isso significa em termos práticos.

Depois de tudo isso, o que vem por aí quando falamos de Instagram? Entre as tendências, está a facilidade para vender pela plataforma. O Instagram pode ter começado como uma rede social de fotos, mas mudou bastante ao longo do tempo e, hoje, vai muito além dos likes. Nos últimos dois anos, a rede social lançou diversas funcionalidades voltadas para a compra de produtos com o intuito de facilitar tanto a vida dos usuários como dos influenciadores e marcas. Estou falando das tags de preço, o Instagram Checkout e também da tag de lançamento de produtos. Todos esses recursos fazem parte da estratégia da rede social de manter os usuários dentro da plataforma, mesmo para fazer compras.

A previsão é que o objetivo de realizar conversões dentro do app não só se mantenha em 2020, mas se fortaleça. O Instagram está testando o Brands Collabs Manager com alguns influencers selecionados, funcionalidade que até então estava disponível só para o Facebook. É uma plataforma para que os influenciadores consigam organizar melhor suas parcerias com marcas. No comunicado oficial, a empresa indicou que os criadores do Instagram são uma parte vital da comunidade, e que, em 2020, a plataforma vai investir em mais recursos para ajudá-los a construirem seus negócios no Instagram (continua em geracaoe.com).