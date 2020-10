Vagas

Pâmela Maidana

08 out 2020

A startup de desenvolvimento humano focada em turismo ToLift abriu vagas para parceiros com experiência em cursos EAD. Também podem se candidatar especialistas do setor ou de assuntos relacionados ao Turismo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 9-9130-3893 ou pelo e-mail: contato@tolift.com

A PepsiCo abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2021, com processo seletivo 100% virtual. O projeto First Gen inclui vagas para atuação no município de Santa Rita, no interior do Rio Grande do Sul. Até o dia 19 de outubro, interessados podem se candidatar através do seguinte endereço: bit.ly/348W6Mr.