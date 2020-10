Eventos



01 out 2020

O Curso de Stories para Empreendedoras, ministrado por Amanda Jacobus e por Camille Bonetto, com organização da agência Desiderata, ocorre de forma online pela plataforma Sympla Streaming no dia 7 de outubro, das 19h às 22h. Os participantes vão ganhar um certificado digital ao final do curso. O evento custa R$ 37,00, e as inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/2FZFdva.

As inscrições para a Jornada Quero Vender Online, evento da Loja Integrada em parceria com o Google, já estão abertas. A ação tem o objetivo de levar 8 horas de conteúdos gratuitos, com palestras curtas em formato TED, para pequenos empreendedores. O evento será realizado entre 6 e 8 de outubro. Para se inscrever, é necessário acessar o seguinte endereço: bit.ly/33PGMnS.