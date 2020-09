Vagas



17 set 2020

A Oracle e a Labora juntaram-se para repensar o trabalho em todas as idades, em como caminham as profissões do futuro e como se viabilizar o acesso a esse novo contexto para o público com mais de 50 anos. Nasceu a partir dessa parceria o Projeto Seniores Digitais, que tem como objetivo a introdução à segunda carreira em tecnologia. Com 500 vagas ofertadas, o programa não exige experiência na área ou conhecimento prévio. Os interessados passam por um processo de seleção e, durante a jornada, o aluno tem acesso a dois módulos, o primeiro da Labora, onde são abordados Prontidão para 2ª carreira e Sênior Digital. Em seguida, é realizado pelo ONE (Oracle Next Education) temas técnicos como lógica de programação, linguagem Java, empreendedorismo, criatividade e inteligência emocional, entre outros. O programa tem duração de seis meses. Mais informações em labora.tech/seniores-digitais.