A Comunidade Solidária Microsoft traz, entre 1 e 5 de junho, uma imersão em conteúdos da corporação. Há duas modalidades de ingresso, uma gratuita e outra solidária. O objetivo principal do projeto é arrecadar a maior quantidade de doações para instituições das mais diversas regiões do Brasil e também disseminar conhecimento técnico das tecnologias Microsoft. Você pode garantir seu ingresso e conferir as instituições escolhidas em: https://bit.ly/3e1UcAG