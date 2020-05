Curso on-line sobre Eco Materiais para Moda

O curso Eco Materiais para Moda, antes ministrado de forma presencial, inicia jornada em modo on-line no dia 25 de maio. O curso está dividido em cinco módulos, com conteúdos que visitam toda a cadeia têxtil: matéria-prima, processos de estamparia, tingimento e acabamento, além dos materiais reciclados. Neles, o aluno é convidado a refletir sobre as características de cada um dos materiais e também sobre a adequação dos mesmos para determinados segmentos de moda. Mais informações em: https://bit.ly/2SZwfSe