Vagas



12 mar 2020

A Kellog's abriu inscrições para seu programa de trainee nas áreas de Customer Service & Logistics, Vendas Externas e Manufatura. A atividade tem 18 meses de duração, oferece um plano de desenvolvimento e job rotation. Para participar, é necessário possuir formação entre junho de 2018 e junho de 2020 nos cursos de Administração de Empresas, Economia, Engenharias, Marketing e áreas correlatas. Também é preciso ter inglês fluente. As inscrições vão até o dia 29 de março. Benefícios: plano médico e odontológico, seguro de vida, plano de previdência privada, vale refeição, vale alimentação, vale transporte e participação nos lucros. Mais informações em: bit.ly/2x9BneJ.

Nascida com o objetivo de suprir as necessidades de RH das empresas, a Rovena Chaves está com vagas em aberto para trainee. É necessário que os profissionais sejam recentemente formados no curso de Ciências Contábeis, tenham identificação com auditoria externa, dominem o pacote Office e tenham disponibilidade para viagens eventuais. Os currículos devem ser enviados por e-mail com o assunto "trainee", disponível no seguinte endereço: bit.ly/2uSTEMs.