Eventos



12 mar 2020

Entre os dias 13 e 15 de março acontece o Poa Geek Week, evento para reunir apaixonados por e-sports, mangás, games e cultura nerd de forma geral. Arenas de jogos, painéis, celebridades e torneios estão confirmados pelos organizadores. Está prevista, também, uma área para expositores. O Poa Geek Week acontece no Centro de Eventos da Pucrs, na avenida Ipiranga, nº 6681, no Prédio 41, sala 307, no bairro Partenon. Mais informações e inscrições no seguinte link: bit.ly/3bWJz1H.

O workshop Eram os deuses internautas?, promovido pela Integrar Gerações, ocorre a partir do dia 14 de março com o intuito de elucidar alguns conceitos para o público acima dos 50 anos. Internet das coisas, realidade virtual, impressão 3D e outras inovações serão debatidas. O evento possui outros dois módulos que acontecerão nos dias 21 e 28 do mesmo mês. O pacote com os três custa R$ 600,00, mas podem ser adquiridos separadamente por R$ 250,00 cada. Mais em bit.ly/3aqYv6q.