Vagas



05 mar 2020

A Stone, fintech de serviços financeiros, tem novas oportunidades de emprego abertas no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Gramado e Ijuí. As vagas - para o time comercial - oferecem salário a partir de R$ 3.254,00 (fixo variável), relacionado ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa dispõe vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia. Saiba mais em: https://bit.ly/StoneVagas.

O Sicredi está com inscrições abertas para 10 vagas de trainee. Ao longo de 12 meses, os candidatos selecionados serão preparados para tornarem-se gerentes de negócio. As oportunidades estão localizadas em Belo Horizonte (MG) e em Santa Maria (RS). Para participar, os inscritos devem ter Ensino Superior concluído entre janeiro de 2017 e julho de 2019, com experiência profissional de pelo menos um ano. Inscrições até dia 15 de março. Veja detalhes em: https://bit.ly/2wCjHbd.