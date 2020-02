Eventos



27 fev 2020

No dia 4 de março, no Clube Pinheiros, em São Paulo, será realizado o primeiro evento independente de Experiência do Cliente do Brasil. A atividade trará as principais discussões e tendências do assunto, além da experiência e cases de empresas como Itaú, Amaro, Grupo Dasa, Riachuelo, Fasano, Volvo e Caixa Econômica Federal. Para mais informações, lista de palestrantes confirmados e compra de ingresso, acesse: www.wowsummit.com.br.

A Sky.One promoverá, no dia 10 de março, no WTC Golden Hall, em São Paulo, das 8h às 19h, o Sky.One Connect, evento que discutirá o impacto da transformação digital nas empresas de software. Com três trilhas de conhecimento: Tecnologia & Inovação, Mercado & Negócio e Startups & Empreendedorismo, o Sky.One Connect reunirá especialistas de mercado, como o autor do best-seller Receita Previsível, Aaron Ross. Informações e inscrições através do seguinte link: bit.ly/2SJAlwP.