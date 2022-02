Segundo Amure Pinho, fundador e presidente da Investidores.vc, plataforma de investimento anjo, um ponto essencial para quem está atrás de investidores é o relacionamento. "Se você pensa em captar investimento algum dia, comece agora a se relacionar com outros investidores, e não somente quando precisar do dinheiro. Você provavelmente vai levar uns seis meses até o investidor ter a certeza de que vale a pena apostar em você", afirma.

Para começar a criar contatos no mercado, o investidor sugere o envio de reports e relatórios mensais para manter os seus possíveis investidores atualizados sobre o desenvolvimento do seu negócio. "A dica aqui é mostrar não só as conquistas, como também seus aprendizados, assim ele vai te conhecer e entender sobre a sua evolução", explica Pinho.

Agora, se você não possui relacionamento prévio com nenhum investidor, o conselho é, de forma online, ir atrás de uma ponta ou conexão em comum. "Um e-mail de apresentação vai te dar no máximo uns 20% de chance de atrair a atenção. O ideal é ir atrás de eventos, meetups e encontros do ecossistema de investimentos", completa. Para realizar abordagem em eventos, uma sugestão é começar pelo problema ou mostrar tração. "Dessa forma, você tem mais chances de despertar o interesse. Mas se seu negócio ainda não gera tração, foque no desafio que você soluciona e não tanto na solução em si. Destaque a sua receita e cite esses dados durante a conversa", conclui.