A Vivo está com 100 vagas abertas para seu Programa Mulheres em Áreas Técnicas, que tem o objetivo de inserir mulheres em atividades que eram majoritariamente ocupadas pelo gênero masculino. As oportunidades são distribuídas em 30 cidades de 15 estados: São Paulo, Alagoas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiânia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa promoverá uma feira virtual para as interessadas, no dia 30 de junho, com a participação de profissionais da área falando de suas experiências e esclarecendo dúvidas sobre a função. Inscrições até 25 de junho pelo link: https://bit.ly/3vAnXAT.

A Creditas, plataforma líder em crédito e soluções 100% online na América Latina, está com vagas abertas para 300 oportunidades de emprego. Atualmente trabalhando no modelo remoto e eleita pelo Great Place to Work Brasil como uma das melhores empresas para se trabalhar em 2021, a fintech tem posições abertas nas áreas de Tecnologia e Produto, Vendas, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, entre outras. Todas as vagas contam com um processo seletivo 100% online. Os detalhes de cada uma podem ser consultados no site: https://bit.ly/3geYJCw