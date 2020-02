"Venho de uma família de pai e mãe comerciantes que sempre incentivaram eu e minha irmã a darmos nossos voos solos. Foi em uma viagem para a Califórnia com mais duas amigas que surgiu a primeira ideia do que mais tarde viria a ser a Just Cold Creamery. Logo de início, vi que seria um desafio colocar em pé uma marca que se propusesse a customizar na hora o sabor de gelato do cliente."

