No dia 8 e 9 de novembro ocorre o Melhor Versão: Programa de superação de resistência às mudanças, de evolução no empreendedorismo e de construção da marca pessoal para mulheres. O curso consiste em três módulos vivenciais de quatro horas, que se complementam para tratar de paradigmas caracterizados como femininos. A atividade ocorre na Casa da Confraria Garden, na rua Jardim Cristófel, nº 209, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Os ingressos já estão no terceiro lote, pelo preço de R$ 980,00. Há promoção para inscrições em grupo. Mais em https://bit.ly/32XTcYZ.

Ocorre, entre os dias 8 e 10 de novembro, no Instituto Ling, o OPEN SELECT - Edição especial da Open Feira de Design - Palestras, Workshops e Conferências. Serão mais de 30 atividades sobre design e empreendedorismo com grandes nomes da área. O foco da edição será a brasilidade. Há diversas opções de ingressos. Valores partem de R$ 35,00. O Instituo Ling fica na Rua João Caetano, nº 440, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Informações em https://bit.ly/32XTcYZ.