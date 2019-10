PODCAST: 'Tem que ter pé na fábrica. É muito mais transpiração que inspiração', afirma Thiago Haugg da Piá

No 23º episódio da série GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, Thiago Haugg, gerente de marketing da Piá, conta a história da cooperativa de Nova Petrópolis e fala sobre o reposicionamento da marca nos últimos anos. Esse episódio é apresentado por Mauro Belo Schneider, Isadora Jacoby e Giana Milani e produzido em parceria com a America Podcast.

