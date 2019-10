A gastronomia criativa de Porto Alegre

Os negócios originais, de pequenos empreendedores com foco na gastronomia, seguem em pleno crescimento na capital gaúcha. Desta vez dois restaurantes novos oferecem operações diferenciadas para os clientes do bairro Moinhos de Vento.

O primeiro, assinado pela chef Flavinha Mello em parceria com o namorado especialista em drinks Pedro Castellarin, chegou com uma proposta de divulgação inovadora e delícias gastrônomicas. O lugar, que tem as noites de funcionamento e cardápio informadas por um grupo de WhatsApp, abriu as portas sem fazer alarde, mas com todo o charme e elegância. Localizado no subsolo de uma casa comercial da rua Barão de Santo Ângelo, a Cozinha Da Flavinha e o Bar de Drinks do Peppe é uma delícia e uma extensão da cozinha industrial da dupla - que presta também serviços de kettering sofisticados para eventos.

Conhecidos na cidade, eles escolheram um lugar acolhedor, pequenininho, que serve 24 pessoas sentadas e que foi lindamente decorado com peças de antiquário em parceria com a arquiteta talentosa Lúcia Reis. Se vê amor e bom gosto em tudo. Sem falar na comida maravilhosa.

A inspiração nos bistrôs franceses fica clara já na entrada. Sem menu fixo, é da sorte ter o gosto do cliente. No dia que visitei, degustei uma das melhores burratas da minha vida que, segundo a chef, veio direto de São Paulo para me fazer feliz. Voilà!

Já o Eggies é uma espécie de lanchonete com ares de restaurante, que fica na agitada rua Florêncio Ygartua e é especializado em delícias à base de ovos. Primeiro no formato por aqui, a ideia dos proprietários Augusto Ramires e Diego Vezaro é facilitar o consumo deste super alimento que também é uma baita fonte de proteína. Apaixonados, obviamente, por ovos, os guris trouxeram um cardápio variado que vai desde lanches até refeições mais sofisticadas.

Exigentes, quiseram trazer uma culinária saudável e toda produzida no local com ingredientes nobres, como pães de fermentação natural.