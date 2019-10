RD Summit antecipa os grandes temas de marketing para pequenas empresas

O RD Summit, maior evento de marketing e vendas da América Latina, consolidou-se ao longo das seis últimas edições como um termômetro das tendências para o setor. Com mais de 150 nomes já confirmados para as palestras que ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Florianópolis, é possível ter uma boa ideia dos grandes temas que devem impactar as pequenas e médias empresas em 2020.

André Siqueira, co-fundador da Resultados Digitais e responsável pela curadoria de conteúdo do RD Summit 2019, destaca ao menos três dessas tendências de marketing para o ano que vem. "Notamos uma concentração de temas vinculados ao uso de dados - com suas possibilidades e restrições -, novos estilos e formatos de conteúdo , além de um olhar profundo sobre o humano ”, afirma. “São aspectos importantes não apenas para entender melhor os clientes, mas também para discutir quais são as habilidades necessárias para o futuro do trabalho”.

O universo de informações oferecidas pelos consumidores ajuda a conhecer o público no detalhe e é central para criar metodologias que aceleram o desenvolvimento analítico das empresas. Há uma boa notícia para 2020: se o uso de dados é considerado a “nova corrida do ouro” entre negócios dos mais variados tamanhos, as ferramentas de marketing digital colocam as pequenas e médias numa posição bem mais próxima a das grandes.

O RD Summit trará uma série de palestras que abordarão as estratégias para conhecer o cliente e utilizar ferramentas para aplicar essa lógica em diferentes plataformas digitais. Tudo já sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que terá um impacto importante na forma como empresas lidam com as informações de seus clientes.

Entre os palestrantes que falarão sobre o tema de uso de dados no RD Summit, destacam-se Ricardo Cappra, da Cappra Institute for Data Science, e Gabriel Costa, CMO da startup de serviços Singu. A consultora Eleonora Diniz, além de Amanda Gasperini, da agência F.biz, também discutirão o tema.

Contar uma boa história continua a ser uma das maneiras mais eficientes de atrair a atenção do consumidor e efetivar uma venda. Porém, as plataformas digitais mudaram a receita de como entregar conteúdo de qualidade. Linguagem, canais, tom, tamanho... tudo precisa estar afinado para que as empresas consigam contar suas histórias da maneira mais eficaz. Isso vale especialmente para o conteúdo gerado dentro da casa - cuidados devem ser tomados para que ele não pareça demasiadamente promocional e maçante.

Durante o RD Summit 2019, Ann Handley, a primeira Chief Content Officer do mundo e autora dos livros Everybody Writes: Your Go-to Guide to creating Ridiculously Good Content e Content Rules, fala sobre o tema em uma das principais palestras. Novos formatos também serão explorados por nomes conhecidos da comunicação e do marketing no Brasil, como Camilo Coutinho, da consultoria especializada em vídeos Double Play, a podcaster Ju Wallauer, do Mamilos, e Guilherme Valadares, editor-chefe do site Papo de Homem.

A evolução de tecnologias como inteligência artificial e machine learning está ajudando a terceirizar para robôs digitais uma série de tarefas antes delegadas a pessoas, especialmente nas áreas de atendimento. Mas há elementos ainda insubstituíveis pela máquina quando se pensa numa estratégia de marketing: a empatia e o olhar humanizado.

Trazer a ótica do outro para a conversa não ajuda apenas a atender melhor o cliente, também é uma das maneiras mais efetivas de encontrar as boas histórias. Diversas palestras ao longo do RD Summit discutirão o fato de que, no mundo 4.0, onde robôs ainda se destacam pela execução de tarefas mais básicas, o diferencial está em criar uma linguagem mais humana.

O tema será tratado nas palestras dos jornalistas Marcos Piangers e Liliane Ferrari. Outros destaques são Jacco VanderKooij, fundador da Winning by Design, e a doutora Carla Tieppo, neurocientista da Ilumne.

Para mais informações sobre o RD Summit, acesse a agenda do evento.