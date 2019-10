Marca aposta na economia criativa com sapatos genderless

Com a chegada da Geração Z e uma maior conscientização da população sobre temas como sexualidade e gênero, uma nova forma de consumo tem se estabelecido. E foi alinhada a esse novo mercado que a Nastra surgiu.

A startup, criada por Aline Fenker e incubada no Feevale Techpark, oferece sapatos genderless (sem diferenciação de gênero e com uma grade de numeração ampla). A proposta já tem sido aplicada por outras marcas, mas o diferencial da Nastra está na estética com estampas feitas por artistas latino-americanos.

"Notava que tinham meninas que calçavam 40 ou 41 e não encontravam seu tamanho, e meninos que buscavam produtos diferenciados e não conseguiam também", explica Aline, sobre a identificação de um público-alvo.