No 21º episódio do podcast do GeraçãoE, Rosi Frigo Luz, proprietária das Lojas Linna, narra a trajetória da rede de artigos para festas e artesanato. Ouça este e outros episódios em jornaldocomercio.com/podcasts, no Spotify, no Google Podcasts e no iTunes

@jcgeracaoe

Que alegria ver o @ciee_rs promovendo o empreendedorismo entre os jovens! Marcamos presença

na #ExpoCIEERS.