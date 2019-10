Padaria de Porto Alegre prepara merenda de alunos para pais sem tempo

Os pais estão cada vez mais atentos ao consumo das crianças. Alguns empreendedores observam esse comportamento e adaptam ou criam negócios para elas. A padaria Pão Santo , no bairro Tristeza, em Porto Alegre, oferece kits de merenda escolar. "A escola Creare nos procurou, porque os pais estavam pedindo essa opção", relata a proprietária do local, Geruza Caron, de 38 anos.

Desde maio, ela entrega os lanches para cerca de 30 alunos diariamente e também para clientes que pedem o item individualmente. "Há mães que não conseguem preparar, nos solicitam pelo WhatsApp um dia antes e vêm buscar", explica.

A ideia é ampliar para mais escolas, inclusive em outros bairros da Capital, já que a Pão Santo possui uma unidade na avenida Carlos Gomes. O kit da merenda custa R$ 11,00 .

"Priorizamos materiais recicláveis, é tudo de papel", salienta Geruza. Ele é composto por um suco natural, preparado no dia, duas opções de carboidratos - um doce (bolos) e um salgado (panquequinhas, pães ou pães de queijo) - e uma porção de frutas.

A empreendedora, que é engenheira de alimentos, seleciona o cardápio baseada no conhecimento adquirido durante a formação e inspirada no gosto dos filhos, de três e quatro anos. "O objetivo do lanche não é a guloseima empacotada", justifica. Foi preciso desenvolver caixinhas com suporte para copo, arte e embalagens do bolinho exclusivamente para a criançada.

Por uma década, antes de abrir a padaria, em 2013, Geruza trabalhou em uma indústria de alimentos. Dessa experiência, surgiram os pães prensados e resfriados - que também agrada os pais.