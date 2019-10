O 8º Encontro da Fundatec, que tem como tema O que conta para você: estar com ou .com?, terá um painel do GeraçãoE. A atividade ocorre no dia 23 de outubro, das 19h às 21h, na sede da entidade (rua Professor Cristiano Fischer, nº 2.012, em Porto Alegre). A entrada é gratuita.

Participarão do debate Lucas Zampieron, Silvana Piccinini Loss, Luciana Dalfollo Ferreira Termignoni e Camila Balbé. Lucas é diretor-executivo da Severo Roth, loja de materiais eletroeletrônicos. Segunda geração à frente da rede, ele diz que o público da Severo ainda quer vendedores consultores. Ou seja, são clientes que precisam de orientações na hora da compra. Por isso mesmo, a rede não atua no e-commerce.

Silvana e Luciana comandam a Love Milk, grife de roupas de amamentação criada em 2015. Mais de 600 produtos são enviados Brasil afora mensalmente, com vendas pela internet.

Já Camila é fundadora da W3marias, que promove o desenvolvimento de marcas no on e no off-line.

Os três negócios mostrarão contrapontos e afinidades sobre atuar nos ambientes digital e físico. Será uma oportunidade de aprendizado para empreendedores de todos os ramos.

Esperamos vocês em mais essa oportunidade de estarmos próximos.

#juntos