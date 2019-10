Novo serviço permite aluguéis de carros particulares através de app

Donos de automóveis podem colocar seus veículos para locação na plataforma e o valor da diária é sugerido pela startup, que leva em consideração o modelo do veículo, a quilometragem e o cálculo de deterioração . Começou a operar em Porto Alegre a OmniCar , serviço de aluguéis de carros particulares.

João Vitor Cachola, engenheiro da computação, é o CEO da marca. Ele desenvolveu o aplicativo sozinho na Capital, mas depois a equipe cresceu.

"Um amigo entrou para trabalhar na parte da noite enquanto eu fazia manhã e tarde. Até que contratei duas pessoas para me ajudar e lançamos o protótipo. Recebemos investimento e fomos para São Paulo, aí dobrou a equipe", explica. Atualmente, o negócio conta com a parceria da Liberty Seguros.

As diretrizes seguem a tendência de empresas que investem em mobilidade. "Sempre fazemos as coisas em curto prazo. Dependendo dos resultados, criamos metas diferentes. Batendo as metas, tomamos uma ou outra direção. O app já tem estrutura para expandir nacionalmente e estamos estudando as cidades para dar os próximos passos. O nosso objetivo, neste momento, é colocar 30 carros neste mês."

Antes de se dedicar somente ao aplicativo, João estava no processo final da faculdade. O empreendedor acredita, ainda, que a iniciativa pode fomentar o turismo no Rio Grande do Sul.

"Observamos que aqui há uma aceitação muito legal para novas tecnologias. Além disso, com uma maior sazonalidade para o turismo, seja para a Serra, para o Interior, para cidades fronteiriças e para o Litoral, percebemos que é um Estado com um mercado aquecido para viagens, tanto no verão quanto no inverno", interpreta.