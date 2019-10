PODCAST: 'A ação vem antes do planejamento', acredita CEO da Oca de Savóia

Criada em 2008, a Oca de Savóia passou por um processo de transformação em 2012. Fabio Xavier, CEO da pizzaria, assumiu a gestão do negócio e iniciou o projeto de franqueamento da marca. Hoje, a rede possui mais de 20 franquias e 44 pontos de venda. Recentemente, abriu mais duas operações em Porto Alegre e uma unidade em Ijuí. No 20º episódio da série GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, Fabio conta como mudou o perfil da rede e de que maneira seguiu expandindo em um período de recessão econômica. Segundo o CEO, para ter um projeto bem sucedido é preciso, antes de mais nada, movimentar-se. "A ação vem antes do planejamento, isso é algo contra com as teorias. É melhor você agir sem planejar que ficar parado. Não sabe o que fazer, vai fazer um curso gratuito. Sempre fiz muito isso. Hoje, leio coisas de arte a manipulação de alimentos. Nós somos multitarefas e, às vezes, um conhecimento que parece não ter nada a ver se transforma em algo muito poderoso ", pondera.

