Se você quer começar a empreender porque acha que vai trabalhar pouco e ficar "ryca", só tenho uma coisa pra te dizer: stop.

- Se você pensa isso, empreender não é pra você (e está tudo bem também).

- Empreender é trabalhar 50 horas por dia e ainda fazer hora extra sem ter a certeza de que aquilo que você está investindo realmente te trará um retorno financeiro.

- É tomar decisões no escuro, aprender a se virar nos cinco (nem nos 30 é) e todo dia resolver um problema diferente.

- Se você está pensando em largar o seu emprego CLT achando que vai viver uma vida de filme, é melhor nem fazer isso. É melhor continuar com teu chefe mesmo e ok.

